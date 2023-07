E-Auto-Markt Was will VW von dem chinesischem Hersteller Xpeng?

Volkswagen will mit Hilfe chinesischer Partner den Rückstand auf dem weltgrößten Pkw-Markt aufholen. Dazu schließt die Hauptmarke VW mit dem Autobauer Xpeng eine langfristige Zusammenarbeit in den Bereichen Elektromobilität, Software und selbstfahrende Autos. Unterlegt werde die Allianz durch eine knapp fünfprozentige Beteiligung, für die Volkswagen 700 Millionen Dollar bezahle, teilte der Konzern am Mittwoch im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg mit. Geplant seien zunächst zwei Elektro-Modelle von VW für das Mittelklasse-Segment, die 2026 auf den chinesischen Markt gebracht werden sollen. Gebaut werden sollen die Fahrzeuge in der neuen Fabrik im ostchinesischen Hefei in der Provinz Anhui, das Volkswagen zu einem Produktions- und Entwicklungszentrum ausbaut.