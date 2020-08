E-Auto-Start-up aus Los Angeles Canoo geht an die Börse

Der Zusammenschluss beider Unternehmen soll voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein, das neue Unternehmen dann unter dem Namen Canoo Inc. an der Nasdaq-Börse notiert sein. Es wird etwa 600 Millionen US-Dollar an Erlösen aus einer erhöhten, vollständig gebundenen PIPE-Stammaktienemission von über 300 Millionen US-Dollar erhalten, zusammen mit den etwa 300 Millionen US-Dollar an Barmitteln, die treuhänderisch gehalten werden, wenn man davon ausgeht, dass keine Rücknahmen der bestehenden öffentlichen Aktionäre von HCAC erfolgen. Ein ähnliches Modell für den Gang an die Börse wählten jüngst auch der Konkurrent Fisker und die Firma Nikola, die an Elektro- und Brennstoffzellen-Antrieben arbeitet.