Gewöhnung verlangen die an vielen Ecken erkennbaren Spar-Bemühungen. So verlegt Volvo etwa die Fensteröffner in die Mittelkonsole, um Komplexität und Kabellänge zu sparen. Ein ähnlicher Gedanke dürfte dahinterstehen, nur die Fahrertür mit einem Keyless-Sensor auszurüsten oder sich ein Zentralinstrument hinter dem Lenkrad zu sparen. Wer die Fahrgeschwindigkeit ablesen will, muss daher auf den großen vertikalen Touchscreen in der Mittelkonsole blicken – was bei unterschiedlichen Fahrern unterschiedlich gut ankam, generell aber überraschend gut funktioniert.

Bild: Volvo