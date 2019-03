Drei statt 100 Steuergeräte, deren Software von Zulieferern programmiert und teuer abgerechnet wird – hier liegen hohe Einsparpotenziale. Das Gleiche gilt für den Rest des Autos. Ein herkömmlicher Motor besteht aus mehr als 1200 Teilen, die montiert werden müssen, ein Elektromotor aus 200.



Effizienzsteigerung und Komplexitätsreduktion, das sind aber auch andere Worte für Arbeitsplatzverluste. Der Schwenk zum E-Auto ist deshalb ein Politikum in Wolfsburg – in einem Konzern, der zu 20 Prozent dem Land Niedersachsen gehört. Und deshalb gehört auch eine entscheidende Kennzahl der VW-Produktion zu den am besten gehüteten Firmengeheimnissen: Wie viele Arbeitsstunden entfallen auf die Produktion eines Autos?



Ein Insider verrät der WirtschaftsWoche: VW baut den Golf in 26 Stunden. Ein ziemlich miserabler Wert. Konkurrenten schaffen vergleichbare Modelle in 20 Stunden. Und das erste Großserien-Elektroauto von Volkswagen, der Mittelklassewagen ID.3 (bisherige Bezeichnung ID Neo) soll mit 16 Stunden auskommen. Über alle Modelle hinweg, so der Insider, soll die Elektromobilität die Effizienz der Produktion um 30 Prozent steigern.