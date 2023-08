E-Auto-Ziele werden wohl verfehlt „Elektromobilität ist noch kein Selbstläufer“

15 Millionen Elektroautos will die Bundesregierung bis 2030 auf Deutschlands Straßen bringen. Dass das gelingt, scheint utopisch. So zumindest ließe sich die Einschätzung Stefan Bratzels, seines Zeichens einer von Deutschlands wichtigsten Autoexperten, interpretieren. Die Bundesregierung verfehle dieses Ziel „bei weitem“. Es sei ein „Realitäts-Check notwendig“, so der Leiter des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Die politischen Ziele müssten mit den erforderlichen Maßnahmen in Einklang gebracht werden.