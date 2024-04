E-Autobauer Bericht: Tesla will sich in Grünheide von 300 Mitarbeitern trennen

Dirk Schulze, Bezirksleiter der IG Metall in Brandenburg sagte, der neu gewählte Betriebsrat sei nicht über den Stellenabbau informiert worden. Er verwies darauf, dass es in Deutschland rechtlich vorgeschrieben sei, mit der Arbeitnehmervertretung darüber zu sprechen, wie die Arbeitsplätze gesichert werden könnten. Andere Akteure vor Ort geben sich weniger überrascht, so wie Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender der Linken in Brandenburg. Für den ehemaligen Regionsgeschäftsführer des DGB in Ostbrandenburg ist die Ankündigung an sich keine Überraschung, er wirft Tesla und insbesondere Firmenchef Musk vor, von Anfang an Planvorgaben gemacht zu haben, die mit der Realität nichts zu tun hätten. Einerseits würden große Ziele verkündet, wie die Steigerung der Produktion in Grünheide auf eine Million Fahrzeuge pro Jahr, andererseits habe das Unternehmen schon jetzt Probleme, Stellen zu besetzen.