E-Autobauer Der Rücktritt des Tesla-CFOs – wie im Lehrbuch beschrieben

Das ist eine Leistung, war der „Herr der Münze“ – so sein Spitzname – doch der sichtbarste Manager neben Elon Musk. Das Kunststück könnte nun in die Lehrbücher eingehen, ist Tesla doch derzeit der an der Börse am höchsten gehandelte Automobilhersteller und eins der berühmtesten Unternehmen.



Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen erschien Kirkhorn ausgleichend und stets gut vorbereitet, spielte seinem Chef bei Nachfragen die Bälle zu. Musk hingegen wirkt oft so, als ob er gerade aus dem Stegreif redet, was ihm einfällt. Ohne Rücksicht darauf, welche Konsequenzen das hat, wenn er gerade wieder verspricht, dass das vollautomatische Fahren in Kürze Wirklichkeit werden wird.