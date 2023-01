E-Autobauer Tesla: Milliardeninvestment in zwei neue Fabriken in Nevada

Am 1. Dezember hatte Firmen-Chef Elon Musk den ersten Semi des Unternehmens an PepsiCo ausgeliefert. Der US-Lebensmittelriese hatte 2017 bei Tesla 100 E-Lkw bestellt.



Lesen Sie auch: Tesla hat die Nase bei den Zulassungen von Elektroautos in Deutschland vorn