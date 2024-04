E-Autobauer Tesla streicht weltweit mehr als zehn Prozent der Stellen – auch Deutschland betroffen

Dirk Schulze, Bezirksleiter der IG Metall in Brandenburg sagte, der neu gewählte Betriebsrat sei nicht über den Stellenabbau informiert worden. Er verwies darauf, dass es in Deutschland rechtlich vorgeschrieben sei, mit der Arbeitnehmervertretung darüber zu sprechen, wie die Arbeitsplätze gesichert werden könnten. Einer mit dem Vorgang vertrauten Person zufolge wurden die ersten Tesla-Mitarbeiter in den Werken in Kalifornien und Texas bereits informiert. Zumindest einige der Kündigungen erfolgten mit sofortiger Wirkung. Tesla antwortete zunächst nicht auf die Bitte um Stellungnahme.



Auch Spitzenmanager verlassen das Unternehmen. Die beiden Vize-Präsidenten Drew Balingo, für die Batterieentwicklung zuständig und Teil des engsten Kreises um Elon Musk, und Rohan Patel kündigten beide ihren Abgang über Twitter an. Ihr Ausscheiden sei ein „negatives Signal“, dass Tesla Wachstumsprobleme habe, sagte Michael Ashley Schulman, Chefinvestor beim Finanzdienstleister Running Point Capital Advisors.