E-Autobauer Texas luchst Kalifornien Tesla ab

Das Werk im Silicon Valley, ursprünglich 1962 von General Motors begründet und in den achtziger Jahren in ein Joint Venture mit Toyota umgewandelt, schien viel zu groß für Tesla. Der Bankrott von General Motors nach der Finanzkrise von 2008, hatte ihm den Todesstoß gegeben. Toyota wollte es auch nicht weiterbetreiben, da andere amerikanische Werke weit günstiger produzierten. Und nun wollte ausgerechnet ein Branchenneuling das Autowerk am Rande des exorbitant teuren Silicon Valleys übernehmen, was auf jeden Fall höhere Löhne voraussetzte. Doch Musk, der damals jeden Dollar zusammenhalten musste, handelte nicht nur einen Schnäppchenpreis für die Immobilie heraus. Toyota investierte gleichzeitig 50 Millionen Dollar in den Elektroautohersteller.