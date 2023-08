E-Autobauer Der Rücktritt des Tesla-CFOs – wie im Lehrbuch beschrieben

Ähnlich wie der umstrittenen Übernahme des Solaranbieters SolarCity, bei dem Musk und seine Familie die wichtigsten Gesellschafter waren. In beiden Fällen siegte Musk vor Gericht, wurde von der Haftung freigesprochen. Viele „normale CEOs“ wären dieses Risiko wohl nie eingegangen und hätten sich vorher geeinigt. Denn es hätte auch anders ausgehen und Tesla in Trubel stürzen können. Risiko musste Kirkhorn auch beweisen, als Musk entschied, mal schnell in großen Stil mit Bitcoin zu spekulieren. Und dass ein CEO sich entschließt, sich mit einem anderen CEO – in diesem Fall Mark Zuckerberg von Meta – öffentlich zu prügeln, dürfte in der Geschichte ebenfalls einmalig sein. Tesla muss zumindest theoretisch einkalkulieren, dass Musk dabei so schwer verletzt wird, dass er das Unternehmen nicht oder zumindest zeitweise nicht mehr führen kann.



Dass Kirkhorn den Übergang vom VP Finance zum Finanzchef so bravourös meisterte, hilft jetzt seinem Nachfolger Taneja. Der gebürtige Inder kam 2017 bei der Akquise von SolarCity bei Tesla an Bord. Zuvor war er 17 Jahre lang Manager beim Wirtschaftsprüfer Pricewaterhouse Coopers, begann in dessen Büro in New Delhi, um dann 2003 ins Silicon Valley zu wechseln. Er hat zwar keinen Abschluss als Ingenieur, aber ist immerhin schon vier Jahre lang Chefbuchhalter von Tesla, hat also mit Elon Musk schon mehrfach zu tun gehabt und das überstanden.