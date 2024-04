E-Autobranche: Mit dieser Politik verlieren wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie an China

Ab dem Jahr 2026 produziert BMW seine „Neue Klasse“ in seinem Werk Shenyang in China. Der neue Mini kommt in der Elektroversion aus China, der Smart auch. Der VW-Konzern baut einen neuen Standort in Anhui in hohem Tempo aus. Bis zum Jahre 2030 plant VW in Asien 30 vollelektrische Modelle. Um schneller und wettbewerbsfähiger im Markt zu sein, vergrößert der Konzern dortige Forschungs- und Entwicklungs-Zentren erheblich. Der Volkswagen China Technology Company (VCTC) wird eine Schlüsselrolle zukommen. „In China für China“ lautet die Strategie des dortigen VW-Vorstands Ralf Brandstätter. Es deutet alles darauf hin, dass es mit dem Elektroauto bei VW in der Zukunft heißt „In China für die Welt“.