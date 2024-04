E-Autohersteller Tesla-Absatz sinkt erstmals seit fast vier Jahren

Tesla-Chef Elon Musk stellte für dieses Jahr ein deutlich langsameres Wachstum in Aussicht. Analysten erwarteten bisher ein Absatzplus von einem Fünftel auf 2,2 Millionen Autos im Gesamtjahr, nach gut einem Drittel Zuwachs 2023. Doch auch bei der Konkurrenz zeigen sich Bremsspuren. So muss der chinesische Autobauer BYD die im Schlussquartal 2023 errungene Position als weltweit größter E-Autohersteller an Tesla wieder abgeben. BYD verkaufte im ersten Quartal gut 300.000 E-Autos. Tesla-Aktien sanken im vorbörslichen Handel in Reaktion auf die Zahlen um fast sechs Prozent. Mit einem Minus von rund 30 Prozent seit Jahresbeginn ist das Papier Schlusslicht im US-Börsenindex S&P 500.



