E-Autos China greift Volkswagen mit 66 Milliarden Euro an

Für traditionelle Autobauer wie Volkswagen, die in den vergangenen Jahrzehnten China mit Verbrennern eroberten und dort noch immer an der Technik hängen, kommt die Nachricht dagegen zur Unzeit. Je schneller der Markt sich in Richtung Elektroauto dreht, um so mehr kommen sie unter die Räder. So sind die Subventionen wohl auch ein industriepolitischer Schachzug Chinas, um die Gewichte von den ausländischen Herstellern zu den chinesischen Anbietern zu verschieben.