E-Autos Das große VW-Problem mit den kleinen Autos

Seither: Nichts Neues an der Billigauto-Front von Volkswagen. Das liegt auch daran, dass Kleinwagen mit Verbrennungsantrieb keine große Zukunft haben dürften. Durch immer strengere Abgasnormen in den meisten wichtigen Absatzmärkten verteuern sich Verbrenner in der Herstellung so sehr, dass sich ein Diesel- oder Benzinantrieb in kleinen Autos kaum noch rechnet. Dafür sind die Gewinnspannen kleiner Fahrzeuge zu gering. Deshalb haben die drei deutschen Hersteller Volkswagen, BMW und Mercedes ihr Angebot an Klein- und Kompaktfahrzeugen ausgedünnt.