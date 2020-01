E-Autos Die Elektro-Schnäppchen kommen

Mit derzeit zwölf elektrifizierten Fahrzeugen (reine E-Autos und Plug-in-Hybride) sieht sich BMW als ein führender Anbieter im Bereich Elektromobilität. Seit 2016 sei das Unternehmen mit seinen elektrifizierten Fahrzeugen Marktführer in Deutschland und halte „auch europa- beziehungsweise weltweit einen Spitzenplatz“. 2021 soll in Europa jeder vierte verkaufte BMW oder MINI ein E-Auto oder ein Plug-in-Hybrid sein. „2025 soll der Anteil bereits ein Drittel und 2030 die Hälfte aller in Europa abgesetzten Fahrzeuge ausmachen“, so ein BMW-Sprecher. Im Jahr 2023 werde die BMW Group 25 elektrifizierte Modelle im Portfolio haben, etwa die Hälfte davon vollelektrisch.