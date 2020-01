E-Autos: Die Elektro-Schnäppchen kommen

Die Beschlüsse alarmierten die Autohersteller in Deutschland, weil sie mit ihren großen und leistungsstarken Modellen womöglich Schwierigkeiten bekommen würden, die Grenzwerte zu schaffen. Sie zettelten eine Lobby-Schlacht an, wie sie Brüssel zuvor noch nicht erlebt hatte. Es gelang ihnen schließlich, Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihre Sache zu gewinnen. Die Kanzlerin interveniert so vehement wie wohl nie zuvor in Brüssel – und hatte Erfolg: Die Obergrenzen wurden mit Ausnahmeregelungen aufgeweicht und den Autoherstellern mehr Zeit gegeben.