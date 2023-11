E-Autos Sorry, Volkswagen, der Verbrenner ist auch keine Lösung!

Da ist etwas Wahres dran. In vielen Teilen der Welt wird der Verbrenner noch jahrzehntelang wichtig sein: in Südamerika etwa, wo Biokraftstoffe auch künftig eine große Bedeutung haben dürften, oder in Schwellen- und Entwicklungsländern, wo es an der für E-Autos notwendigen Ladeinfrastruktur, an Kaufkraft und an Möglichkeiten mangelt, E-Autos zu reparieren. Auch ist es gut vorstellbar, dass deutsche Premiumautos mit Verbrenner in der Luxus-Nische eine Zukunft haben – so wie es trotz der Dominanz elektrischer Uhren und Smartwatches bis heute einen lukrativen Markt für mechanische Luxusuhren gibt.