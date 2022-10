E-Autos Tesla verdoppelt Gewinn im dritten Quartal

Vor einer möglichen Energiekrise in Europa sei Tesla mit seiner Autofabrik in Grünheide bei Berlin nicht bange, sagte Kirkhorn. „Das ist nichts, worüber wir uns große Sorgen machen“. Tesla will die Produktion in seinen Werken so schnell wie möglich weiter erhöhen. Logistik und Engpässe in den Lieferketten blieben zwar „unmittelbare Herausforderungen“, doch die Lage bessere sich.