E-Fuels Eine Milliarde Verbrenner, eine Hoffnung

Der Verbrenner-Bestand ist eines der größten ungelösten Klimaschutzprobleme – und Greenpeace liegt, wie früher beim Elektroauto, wieder einmal spektakulär daneben. Im Sommer attestierte Gregor Kessler, bei Greenpeace Pressesprecher Mobilität, Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einem Artikel eine „klimapolitische Geisterfahrt“. Mit seinem Verweis auf E-Fuels füttere Wissing „einen alten Mythos“, so der Greenpeacer. Die Treibstoffe könnten theoretisch zwar klimaneutral sein, beim Auto werde das aber nicht funktionieren, denn E-Fuels verbrauchten mindestens fünfmal so viel Energie, wie heute verfügbare E-Autos: „Eine solche Verschwendung sauberer Energie können wir uns nicht leisten. Teure E-Fuels müssen dort eingesetzt werden, wo Batterieantriebe nicht möglich sind, also etwa in Flugzeugen.“



Eigentlich gut gesagt, Greenpeace: E-Fuels sind dort wichtig, wo Batterieantriebe nicht möglich sind. In über einer Milliarde Autos sind auch in zehn oder zwanzig Jahren keine Batterieantriebe. Dass sie theoretisch möglich wären, wenn wir heute mit der Verschrottung aller Verbrenner beginnen würden, wenn wir auch im hintersten Winkel Afrikas Ladesäulen aufstellen würden und wenn teure E-Autos weltweit mit dreistelligen Milliardensummen staatlich bezuschusst würden – das hilft nicht weiter. Batterieangetriebene Autos sind genauso wenige da, wie batteriebetriebene Flugzeuge und Containerschiffe. Deshalb brauchen sie E-Fuels.