E-Mail-Betrug „Ich spende Ihnen 1.500.000,00 Euro“

Beim Unternehmen Schaeffler kennt man diese Masche bereits seit langem. „Das hat zuletzt sehr stark zugenommen“, heißt es. Man rate „dringend an, darauf nicht zu reagieren“. Außerdem informiere das Unternehmen die hausinterne Compliance-Abteilung, wenn es Hinweise von außen auf Mails dieser Art bekomme. Die Fälle landen dann mitunter auch auf dem Schreibtisch von Eric Soong. Er leitet die Compliance-Abteilung. Und er kann sich tatsächlich an mehrere Fälle erinnern, in denen Menschen ihr Geld von Schaeffler zurückhaben wollten. Es ging jeweils um 300 bis 1500 Euro, die die Betroffenen den Betrügern überwiesen hatten, um an den vermeintlichen Reichtum zu kommen. Allein: Geld geflossen ist nur in die andere Richtung.