E-Mobilität E-Mercedes schafft Reichweite von 1000 Kilometer – und schlägt so Tesla

Der EQXX-Prototyp sei von Sindelfingen bei Stuttgart über die Schweiz und Italien in die Küstenstadt Cassis am Mittelmeer gefahren, teilte der Autohersteller am Donnerstag mit. Das leichte Chassis und das aerodynamische Design der Limousine ermöglichten die Fahrt ohne Nachladen, obwohl die Batterie des Fahrzeugs nur die halb so groß ist wie die des Flaggschiffs von Mercedes, dem EQS.