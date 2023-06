E-Mobilität „Für viele Autozulieferer beginnt jetzt das Endspiel“

Mehr als 50 Prozent des Nettoumsatzes von 2,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr hingen bei Eberspächer am Verbrennungsmotor. Aber trotz des europäischen Wandels hin zu Elektromobilität könne man bei Abgasanlagen nicht von Auslaufmodellen sprechen, sagt Unternehmenschef Peters. Schließlich verzeichne das Unternehmen in den USA, aber auch in Thailand oder Malaysia weiter Wachstum und wolle seine Präsenz in Märkten ausbauen, in denen der Verbrenner länger eine Rolle spiele.