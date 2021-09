E.ON und Volkswagen Neuer Schnelllader für Elektroautos

Der Schnelllader koste etwa 150.000 Euro, sagte E.ON-Vorstand Patrick Lammers. Zielgruppe seien beispielsweise Raststätten, Tankstellen oder Supermärkte. Über einen Zeitraum von drei Jahren sollten rund 13.000 dieser Ladesäulen verkauft werden. Er rechne damit, dass diese Zahl übertroffen werde. E.ON verfügt bislang insgesamt über 14.000 eigene Ladesäulen. „Wir nehmen den Ausbau der Ladeinfrastruktur selbst in die Hand und wollen bis 2025 mit starken Partnern die Anzahl an Schnellladern in Europa verfünffachen“, betonte VW-Technikvorstand Thomas Schmall.



