E-Scooter von BMW, Niu, Vespa: Die lautlose Neuheitenflut

BMW C Evolution

Methusalem und unangefochtener König der elektrisch angetrieben Scooter-Szene bleibt bis auf weiteres der BMW C Evolution. Seit 2014 wird der Maxiscooter aus München in Serie gebaut. Zum Verkaufsschlager hat er sich seither nicht gemausert, was unter anderem am hohen Preis von stolzen 14.000 Euro liegen dürfte. Das konventionell getriebene und damit dynamischere Pendant ist bei BMW für einige tausend Euro weniger zu haben. Für einen E-Scooter ist der C Evolution zumindest üppig bestückt: Sein Antrieb leistet bis zu 48 PS, was eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h erlaubt. Angesichts einer Reichweite von bis zu 160 Kilometer sind sogar kleinere Überlandfahrten möglich.

Bild: Spotpress