E- statt H-Kennzeichen Oldtimer mit E-Antrieb

Über 370.000 Fahrzeuge sind offiziell in Deutschland zugelassen, die mehr als 30 Jahre auf dem Buckel haben. Da für diese H-Kennzeichen-Träger Bestandschutz gilt, muss man als Young- beziehungsweise Oldtimerbesitzer eigentlich keine Fahrverbote fürchten, obwohl betagte Autos in der Regel ein bedenkliches Abgasverhalten an den Tag legen. Insofern besteht eigentlich keine Notwendigkeit, historische Schätzchen auf E-Antriebe umzurüsten. Doch genau dies kommt zunehmend in Mode. So hat etwa der traditionelle Sportwagenhersteller Aston Martin mit Heritage EV eine Konversionsabteilung ins Leben gerufen, die Ende 2018 zunächst einen fast 50 Jahre alten DB6 MkII Volante zum Stromer gewandelt hat. Dieser erste Wurf sollte die Machbarkeit demonstrieren.

Über die Kosten wurden keine Angaben gemacht. Doch in Gaydon glaubt man an die neue Geschäftssparte, die man noch in diesem Jahr etablieren will. Der Clou: Die Elektrifizierungen sollen reversibel sein, was es dem Besitzer einer historischen Edelkarosse erlaubt, sie wieder in den antriebstechnischen Originalzustand zurückzuführen.

Bild: Aston Martin