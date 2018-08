In den Flanken schmiegt sich die 4,53 Meter lange Karosserie flach über die mächtigen 22-Zoll-Räder. Allerdings bietet der Flachmann ein ungewöhnlich lang gestrecktes Dachplateau, was ihn zum Shooting Brake qualifiziert, also einer Mischung aus Kombi und Coupé. Und tatsächlich nennt Audi in seiner Pressemeldung sogar die Kofferraumgröße: 470 Liter Gepäck sollen hineinpassen.

Bild: Audi