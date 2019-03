Volkswagen hat seine NS-Historie in Wolfsburg vorbildlich aufgearbeitet und viele Mitarbeiter und der Betriebsrat halten die Erinnerungskultur mit hohem Engagement wach. Aber das Management scheitert offenbar immer wieder an dieser Herausforderung.



Vor einigen Jahren war es der damalige Audi-Chef Rupert Stadler, der sich erst nach Enthüllungen der WirtschaftsWoche zur Aufarbeitung der grausamen NS-Vergangenheit von Audi durchringen konnte. In mehreren, eigens für den Audi-Vorgänger Auto Union eingerichteten Konzentrationslagern wurden tausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge ermordet.



Die Aufarbeitung in Ingolstadt aber war so mangelhaft und beschönigend, dass sogar der damalige Chefhistoriker des VW-Konzerns, Manfred Grieger, in der WirtschaftsWoche scharfe Kritik an seinen Kollegen bei Audi übte – was aber nicht etwa zu Konsequenzen bei Audi führte, sondern es war Chefhistoriker Grieger, den es den Job kostete.