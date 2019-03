Was aber kann dieser Spruch anderes sein, als eine Anlehnung an „Arbeit macht frei“, den Schriftzug am Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz? Jene zynische Losung, mit der die Nationalsozialisten ihre Gefangenen verhöhnten. Etliche Manager, die Diess‘ Rede hörten, dachten daran. So empört waren manche, dass sie sofort Alarm schlugen und der Vorfall noch am selben Abend im Konzern die Runde machte. Und so dachte auch die Öffentlichkeit, als sie gestern schließlich davon erfuhr. Von „Kritik“, „Schock“, „Entgleisung“ und sogar von Rücktrittsforderungen ist in deutschen und internationalen Medien die Rede.