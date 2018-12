Ehemaliger Nissan-Chef Ghosn bleibt länger in U-Haft

Der ehemalige Nissan-Chef Carlos Ghosn bleibt zehn weitere Tage im Gefängnis. Ein Tokioter Gericht verlängerte am Montag die Untersuchungshaft für den Manager bis zum 11. Januar. Ghosns Anwalt war am Feiertag zunächst nicht erreichbar. Die Staatsanwaltschaft wirft Ghosn vor, um 2008 herum persönliche Schulden in Höhe von knapp 17 Millionen Dollar bei dem japanischen Autobauer abgeladen zu haben.