Eigner Niedersachsen: Dieselkrise wird noch Jahre dauern

Die US-Justiz hatte im Mai einen Haftbefehl gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn erlassen, dem Verschwörung zur Täuschung der Behörden bei den Abgasmanipulationen vorgeworfen wird. Er selbst hat das immer wieder bestritten. Zuletzt wurde zudem der VW-Konzernvorstand und langjährige Chef der Tochter Audi, Rupert Stadler, in seinem Haus in Ingolstadt wegen Betrugsverdachts und Verdunkelungsgefahr überraschend festgenommen. Nach Unternehmensangaben wurde Stadler daraufhin auf eigenen Wunsch von seinen Managerposten vorübergehend beurlaubt. Er hat stets den Vorwurf zurückgewiesen, er habe sich in dem Skandal um manipulierte Abgaswerte etwas zuschulden kommen lassen.