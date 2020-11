Ein elektrifizierendes Jahr Diese Autos kommen 2021 auf den Markt

Dacia Sandero, Kleinwagen, 2. Quartal

Der Rumäne mit Renault-Technik bleibt das billigste Auto Deutschlands (ab 8.500 Euro). In der neuen Generation sieht man das dem Kleinwagen allerdings noch weniger an als bisher. Vor allem in der Crossover-Variante Stepway.

Bild: Dacia