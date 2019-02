Ein Fünftel weniger Betriebsgewinn Gewinneinbruch bei Daimler

Unter dem Strich verdiente Daimler noch 7,6 Milliarden Euro, das waren drei Milliarden Euro weniger als 2017. Die Dividende soll daher um 40 Cent auf 3,25 Euro je Aktie gekürzt werden. Auch die rund 130.000 Tarifmitarbeiter in Deutschland erhalten dieses Mal einen geringeren Bonus von 4965 Euro nach 5700 Euro 2018.



In diesem Jahr erwartet Daimler bei anhaltend hohen Vorleistungen für die geplanten neuen Elektroautos oder für autonomes Fahren nur eine leichte Besserung. Umsatz, Absatz und Ebit sollen leicht steigen, was beim Ergebnis einen Zuwachs von mehr als fünf Prozent bedeutet. Die Pkw-Umsatzrendite könnte noch weiter absacken: Mercedes-Benz peilt eine Bandbreite von sechs bis acht Prozent an.



Die deutsche Autoindustrie steckt im größten Umbruch ihrer Geschichte. Klimaschutz und Digitalisierung zwingen sie dazu, auf elektrisch und selbst fahrende Autos umzusteigen. Mobilitätsdienste wie Car-Sharing oder Shuttles sollen das lukrative Geschäft von morgen sein. Das alles erfordert enorme Investitionen, während sich die Autokonjunktur weltweit, belastet von Handelsstreit und Brexit, abkühlt. „Ein profitables Geschäft ist die Voraussetzung, um auch künftig in neue Technologien und Produkte investieren zu können“, erklärte Zetsche. Der Stuttgarter Konzern will in den kommenden beiden Jahren weiterhin 7,5 Milliarden Euro im Jahr investieren und neun Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung stecken. Zugleich sollen Effizienzmaßnahmen die Kosten im Zaum halten.