Ein Jahr nach Einführung Was das Carsharing-Gesetz gebracht hat

Klar ist aber: Carsharing spielt bisher vor allem in größeren Städten eine Rolle. Denn für die großen Anbieter „sind Metropolen ab 500.000 Einwohnern interessant“, heißt es beim Carsharing-Verband. Firmen, die auch mittelgroße Städte im Fokus haben, würden dort oft nur Erfolg haben, wenn es bereits private Initiativen gebe. Diese aber seien in Westdeutschland verbreiteter als in Ostdeutschland.

In Brandenburg etwa wird das Gesetz kaum umgesetzt. Die wichtigen Anbieter sind lediglich im Berliner Stadtzentrum vertreten, weniger jedoch in den Randbezirken und überhaupt nicht in den Brandenburger Städten. In Sachsen-Anhalt gibt es bislang keine Carsharing-Stellflächen an Bundes- und Landstraßen. Auch im ländlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern spielt Carsharing keine nennenswerte Rolle. In diesen Gegenden fehle der Anreiz, auf das eigene Auto zu verzichten, so Jung. „Es gibt keine Parkprobleme, genug Stellflächen, keine Staus.“ Carsharing bleibt also vorerst Städtesache.