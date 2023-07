Einbußen vermeiden 5 Reichweiten-Tipps für E-Autos bei Hitze

Uninspiriert in die Landschaft gestellte Ladesäulen, auf Autobahnparkplätzen oder in den hintersten Ecken von Gewerbeparks – das oft als zeitraubend empfundene Betanken von E-Autos bietet häufig einen trostlosen Rahmen. Doch allmählich tut sich was. Schnellladeparks für E-Autos, die meist entlang von Autobahnen liegen, werden zunehmend mit Infrastruktur aufgepeppt oder dort angelegt, wo eine solche bereits vorhanden ist. An einigen Orten kann die Ladepause nach langer Tour eine willkommene Abwechslung mit Mehrwert sein.

BK World Endsee

An der A7 südlich von Würzburg gibt es den Supercharger-Park Endsee mit 20 Schnellladesäulen, den das Unternehmen BK World zur „Ladeoase“ gewandelt hat.

Bild: BK World