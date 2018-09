Einigung mit US-Börsenaufsicht Musk muss Tesla-Vorstand verlassen, bleibt aber Chef

Hintergrund des Streits war Musks Tweet vom 7. August, in dem er überraschend erklärte, er erwäge, Tesla bei einem Aktienkurs von 420 Dollar zu privatisieren. Die Finanzierung sei bereits gesichert, schrieb Musk in dem kurzen Eintrag. Später im Monat kündigte Tesla dann an, der Konzern bleibe doch an der Börse.