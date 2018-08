Eisenach und Rüsselsheim Opel plant Produktionskürzungen in deutschen Werken

02. August 2018

In der Belegschaft wächst die Sorge, dass es nun dauerhafte Einschnitte geben wird. Bild: dpa Bild:

Opel will laut Medienberichten seine Produktion in Eisenach und Rüsselsheim herunterfahren. An beiden Standorten soll die Taktzahl pro Stunde nach den Sommerferien deutlich sinken.