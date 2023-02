Elektrisch, erwachsen, käuflich 5 neue Elektro-Motorräder im Überblick

Newcomer Verge aus Finnland hat mit der TS ein stylishes E-Motorrad entwickelt, das sich unter anderem durch ein nabenloses Hinterrad auszeichnet, das in seinem Felgenkranz den Elektromotor integriert. Im Mai sollen erste Exemplare der rund 36.600 Euro teuren und 102 kW/139 PS starken TS Pro mit 20,2 kWh großem Akku in Deutschland verfügbar sein. Zum Herbst werden das Basismodell TS für 33.000 Euro sowie später noch die 54.400 Euro teure TS Ultra folgen. Mit 150 kW/204 PS und 1.200 Newtonmeter bietet die Ultra viel Leistung und dank 21,8 kWh Akkukapazität bis zu 375 Kilometer Reichweite. Zudem verfügt sie über Schnellladetechnik, die ein Nachladen in 25 Minuten erlaubt. Immer noch beeindruckend sind die Eckdaten der Basisversion TS mit 700 Newtonmeter, 80 kW/109 PS, 20,2 kWh und 250 Kilometer Reichweite.

Bild: Presse