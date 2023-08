Elektrische Wohnmobile und Caravans „Das ist eine Strategie der Ausreden“

Auch auf dem Caravan Salon in Düsseldorf, der weltweit größten Ausstellung für Reisemobile und Camping-Anhänger, finden sich kaum E-Modelle. Eine Ausnahme ist in diesem Jahr immerhin ein E-Wohnmobil, das der deutsche Leichtbauer Vöhringer zusammen mit dem US-Unternehmen Winnebago Industries auf Basis eines Ford E-Transit-Fahrgestells gebaut hat. Das Fahrzeug wiegt 3,7 Tonnen und verfügt über eine Batterie mit 67 Kilowattstunden. Die Reichweite beträgt gerade einmal 108 Meilen. In den USA wird das Fahrzeug vielleicht mit einem Range Extender in Serie gehen. In Europa wird es nicht zu kaufen sein.