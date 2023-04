Elektrische Zukunft VW-Markenchef: Autobauer plant keinen neuen Golf mit Verbrennermotor

02. April 2023 | Quelle: Reuters

Der VW-Golf war jahrzehntelang Europas meistverkauftes Auto. Bild: imago images Bild:

Auch wenn Volkswagen die Erfolgsreihe in Zukunft nicht mehr mit Verbrennermotor fertigen will, soll der Name Golf erhalten bleiben. VW-Markenchef Thomas Schäfer nennt „Golf-Gene“ eine Voraussetzung für ein solches Auto.