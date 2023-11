Motoren: Seit dem Lifting verzichtet der Corsa auf den zuvor noch angebotenen Diesel. Betrauern muss das niemand, da die Benziner durchaus effizient und durchzugsstark sind. Zur Wahl stehen ein preisgünstiger Sauger und zwei aufgeweckte Turbos in den Leistungsstufen 55 kW/75 PS, 74 kW/100 PS und 96 kW/130 PS. Letzterer ist aber der sportlichen Ausstattungslinie „GS Line“ vorbehalten, was für einen hohen Basispreis von 28.300 Euro sorgt. Dafür ist dann auch die komfortable Achtstufenautomatik an Bord, die es für den 100-PS-Benziner gegen Aufpreis gibt.

Als Alternative stehen zwei E-Antriebe zur Wahl: eine Variante mit 100 kW/136 PS Leistung und 354 Kilometern Reichweite für 34.600 Euro sowie eine 115 kW/156 PS starke Ausführung, die bis zu 405 Kilometer weit kommt. Mit 38.000 Euro ist letztere aber deutlich teurer – auch, weil serienmäßig mehr Ausstattung an Bord ist. In beiden Fällen sollte aber unbedingt der optionale 11-kW-Bordlader für 1200 Euro geordert werden. Ansonsten lädt der Kleinwagen an der heimischen Wallbox nur im Schneckentempo.

Bild: Opel