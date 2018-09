Elektro-Lkw auf der IAA Sauber geliefert, sauber entsorgt

Dass der Trend zum elektrischen Lkw ins Rollen kommt, zeigt auch ein Blick auf den Mercedes E-Actros. Der Bestseller beherrscht als erster Lkw das autonome Fahren auf Level zwei (von fünf). So kann der Lastwagen teil-autonom über die Autobahn fahren, ob im Stop-and-Go eines Staus oder bei Höchstgeschwindigkeit. Wie beim Pkw muss der Fahrer aber eine Hand am Lenkrad haben und jederzeit eingreifen können. Zwecks Kraftstoffeinsparung passt die Technik zudem die Fahrweise auf Autobahnen und Landstraßen an die Topographie an, so dass der Antriebsstrang Gefälle, Steigungen, Kurven oder Kreisverkehre und Kreuzungen berücksichtigt werden. Das Bosch-System „elektronischer Horizont“ lernt bei jeder Fahrt dazu und korrigiert, wenn die gespeicherten Informationen nicht mehr mit den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Straße übereinstimmen. Der Verteiler-Lkw hatte auf der 2016er-Ausgabe der IAA als Prototyp Premiere gefeiert und fährt nun seit einiger Zeit zur Probe im Kundeneinsatz. Die Serienfertigung soll 2021 starten.

Bild: Spotpress