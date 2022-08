Elektro-Lkw-Bauer Zwei Deutsche haben die härtesten Jobs in der US-Autobranche

Im September 2020 wurde sein schillernder Gründer Trevor Milton zum Rücktritt gezwungen. Der hatte es mit der Wahrheit nicht immer genau genommen. Das Genick brach ihm allerdings eine Analyse des Shortsellers Hindenburg Research. Dessen Chef Nathan Anderson ging einem Bericht von Bloomberg nach, dass Milton bei der Präsentation seines batterieelektrischen LKWs im Jahr 2017 schwer getrickst hatte, dieser gar nicht fahrbereit war. Anderson brachte ehemalige Mitarbeiter zum Reden und funkte dabei mitten in einen Coup von Milton hinein, der General Motors Chefin Mary Bara fast zu einem großen Investment in Nikola Motors überredet hatte. Zunächst hielten General Motors und Aktionär Bosch noch zu Milton, ließen ihn dann allerdings fallen. Kurz vor der Enthüllung konnte Milton sein Unternehmen noch via Aufkauf durch einen Börsenmantel an die Nasdaq führen, was den Wert des Startups auf bis zu 35 Milliarden Dollar hochschraubte. Seitdem hat es rund neunzig Prozent an Wert verloren, war inmitten des Falls von Technologiewerten im Juni nur noch zwei Milliarden Dollar wert. Momentan sind es drei Milliarden Dollar. Der ehemalige Aktionär Bosch hat seinen Anteil auf unter fünf Prozent reduziert.