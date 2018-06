Elektro-Lkw: Daimler bringt Freightliner-Trucks eCascadia und eM2

Doch in der Lieferbranche, in der jede Minute zählt, ist das eine Ewigkeit. Daimlers Strategen sehen die Elektrotrucks deshalb nur im regionalen und lokalen Verkehr, etwa für Transporte von Häfen oder Güterbahnhof zu Lagerhäusern oder beim Lastwagen für den Stadtverkehr beim Ausliefern von Waren. Ab 2021 will Daimler die Elektro-Trucks produzieren. Zumindest ist das beabsichtigt. Noch sind sie nur Teil einer Testflotte, die dieses Jahr bei ausgewählten Kunden auf Fahrt gehen soll. 30 Modelle werden dafür gebaut.

„Sie sind rollende Labore“, räumt Nielsen ein. Denn es gibt noch viele Fragen zu klären. Nicht alle sind technischer Natur wie die Reichweite unter realen Bedingungen, inklusive dem Kühlen der massiven Akkus bei hochsommerlichen Temperaturen. Oder wo die Ladestationen hochgezogen und welche Rolle Lastwagenhersteller beim Errichten und Betrieb spielen werden. Es geht auch ums Geschäftsmodell. Vor allem die Gretchenfrage, ob die Elektro-Lastwagen bei den Gesamtkosten für die Speditionen tatsächlich günstiger als die Verbrenner sind, ob niedrige Wartungskosten und geringere Komplexität die höheren Anschaffungskosten aufwiegen.