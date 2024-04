Elektro-Mietwagen Erich Sixts Söhne und die „absolute E-Auto-Katastrophe“

Deshalb könnte Sixt fast vollständig aus der Elektrifizierung aussteigen – will es aber nicht. Denn anders als es die derzeitigen Negativ-Schlagzeilen über E-Autos und die frühere Skepsis von Erich Sixt nahelegen, glaubt man bei Sixt weiterhin an das E-Auto. Das Interesse der Kunden an E-Autos ist derzeit zwar viel geringer, als von Sixt vor ein, zwei Jahren angenommen, dennoch lässt Sixt die Arbeiten an der Elektrifizierung weiterlaufen. So würde etwa das Sixt-Ladenetz mit Ladepunkten an den Mietstationen weiter ausgebaut, sagt Analyst Obst. Auch die E-Auto-Funktionen der Sixt-App (Laden, Bezahlen) werden kontinuierlich erweitert.