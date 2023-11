Elektro-Offensive in Apcoa-Parkhäusern Darum kostet der Bau von E-Auto-Ladeplätzen in Deutschland dreimal so viel wie in Dänemark

Die liegen nun vor. Was überrascht: Wie extrem dabei die Investitionskosten in den 13 europäischen Ländern, in denen Apcoa Parkraum bewirtschaftet, auseinanderklaffen. „In Ländern wie Dänemark und Schweden kostet ein Ladeplatz 1500 bis 2500 Euro“, sagt Teichert, „in Deutschland hingegen 5000 bis 7000 Euro.“ Die 54-Jährige lässt keinen Zweifel: „Der Kostenfaktor für die Installation kann in Deutschland im Vergleich zu skandinavischen Ländern bis zu dreimal so hoch sein.“