Elektro-Pick-up Tesla produziert den ersten „Cybertruck“ – zwei Jahre nach Plan

Fast zwei Jahre nach dem ursprünglich anvisierten Start ist bei Tesla im US-Staat Texas der erste serienmäßige Elektro-Pickup vom Band gelaufen. Das Unternehmen twitterte am Samstag ein Foto, das etliche Arbeiter mit Helmen und gelben Westen zeigte, die sich um den Wagen versammelten. „Erster Cybertruck in Giga Texas gebaut!“, beschriftete der Elektroautobauer die Aufnahme aus der Gigafactory in Del Valle bei Austin.