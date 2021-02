Elektro-Porsche im Fahrbericht Taycan mit Heckantrieb: Da ist sie wieder, die wahre Seele des Porsche

Wenn im März der neue Taycan mit Heckantrieb als viertes Familienmitglied dazu kommt, stehen mindestens 83.520 Euro auf dem Preisschild des Elektro-Sportwagens. Was noch immer nicht wirklich ein Freundschaftsangebot ist, aber immerhin satte 22.967 Euro unter dem Allrad-Taycan 4S liegt. Auch deshalb gehen die Zuffenhausener Kaufleute davon aus, dass ihr neues Baby zum neuen Bestseller der Taycan-Familie heranwachsen dürfte. Porsche bietet den Stromer in zwei Akkugrößen an: Mit der serienmäßigen Performance-Batterie beträgt die Systemleistung 300 kW/408 PS, in der von uns gefahrenen Version Performance-Plus-Variante sind es 476 PS (+ 5.724 Euro). Mit dieser Batterie ist der Taycan übrigens das erste Serienfahrzeug, das mit einer Systemspannung von 800 Volt, statt der üblichen 400 Volt antritt. Den kombinierten Stromverbrauch gibt Porsche mit 28,7 kWh/100 km an, die maximale Reichweite soll bei 484 Kilometern liegen. Als neue Sonderausstattung gibt es ein 22 kW On-Board-Ladegerät (+1.666 Euro), das in etwa fünf Minuten Strom für bis zu 100 Kilometer nachladen kann.

Bild: Porsche