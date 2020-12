Auf der Visitenkarte von Ulrich Kranz steht statt „Chief Executive Officer“ schlicht „in charge“. Es bedeutet, dass der Ingenieur nicht nur sein Start-up Canoo verantwortet, sondern spielt auch auf dessen Geschäftszweck an: Kunden von Elektroautos zu überzeugen.

Allerdings, so zumindest bislang, nicht von ihrem Kauf. Das im Raum Los Angeles angesiedelte Canoo grenzt sich von Dutzenden Wettbewerbern in der weltweiten Elektroautobranche dadurch ab, dass es seine Fahrzeuge inklusive Wartung vermieten will. Ein Netflix auf Rädern also, mit einer breiten Auswahl an Fahrzeugen, die auf Canoos sogenannter Skateboard-Architektur basieren.