„Ob kommissarisch oder nicht, ich muss jeden Tag Entscheidungen treffen“, sagt er ganz pragmatisch. Genau so sieht er Audis Elektrostrategie. „Ob erster oder zweiter im Markt ist nicht wichtig“, sagt Schot. „Es kommt darauf, den richtigen Zeitpunkt zu treffen.“ Den sieht er beim Audi e-tron, den er am Abend kalifornischer Zeit präsentieren wird, gekommen. „Nein, wir machen das nicht fürs Image. Das ist die Zukunft“, beteuert er. Audis Elektro-SUV wird noch in diesem Jahr in Deutschland ab 79.000 Euro angeboten und soll dann bis Mitte nächsten Jahres in die USA kommen. Die Reichweite seines 95 kW Akkus liegt bei 400 Kilometer, die Beschleunigung von null auf 100 Kilometer pro Stunde in 5,5 Sekunden.